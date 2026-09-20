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MN - Milan-Lecce, il dato sulle presenze a San Siro: 73.197 biglietti venduti

MN - Milan-Lecce, il dato sulle presenze a San Siro: 73.197 biglietti vendutiMilanNews.it
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Oggi alle 21:00News
di Lorenzo De Angelis
Le presenze ufficiali a San Siro per Milan-Lecce comunicate dal club rossonero

Il Milan ha comunicato il dato definitivo degli spettatori presenti questa sera a San Siro per la gara contro il Lezze, valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A Enilve: sono stati venduti 73.197 biglietti, abbonamenti compresi.

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 