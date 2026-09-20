News

MN - Applausi di San Siro al termine del minuto di raccoglimento per Mazzola

MN - Applausi di San Siro al termine del minuto di raccoglimento per MazzolaMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 20:47News
di Lorenzo De Angelis
Applausi di San Siro al termine del minuto di raccoglimento per Mazzola

Poco prima e dopo il minuto di raccoglimento nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter scomparsa ieri all'età di 83 anni, San Siro gli ha dedicato un caloroso abbraccio, riconoscendo il grande avversario che è stato. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 