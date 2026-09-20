Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus aggancia Como e Frosinone a 10 punti

Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus aggancia Como e Frosinone a 10 puntiMilanNews.it
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Oggi alle 20:00News
di Lorenzo De Angelis
La Juventus vince contro l'Atalanta: la classifica di Serie A aggiornata

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria per 2 reti a 0 della Juventus sull'Atalanta di Maurizio Sarri, ex della partita. 

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 13
Inter 13
Lazio 13
Cagliari 12
Frosinone 10
Juventus 10
Como 10
Milan 8*
Napoli 7
Sassuolo 7
Atalanta 6
Lecce 6*
Udinese 4
Torino 4
Parma 4
Monza 4
Fiorentina 4
Bologna 2
Genoa 1
Venezia 0

* In attesa di giocare