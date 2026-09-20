Pavlovic: "Sono contento che giochiamo con la difesa alta. Abbiamo solo un problema: i primi tempi"

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Le parole di Pavlovic a DAZN prima di Milan-Lecce

Strahinja Pavlovic, anche oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce a San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

Che ricordi hai di San Siro?

“Ricordo la prima volta, quando ho giocato qui ed ero molto contento. Stasera dobbiamo vincere”.

Sulla classifica:

“Siamo ancora all’inizio della stagione. La cosa più importante è che dobbiamo rimanere calmi. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, lavorare di più. Stasera è un’altra opportunità per tornare alla vittoria”.

Sulla difesa di Amorim:

“Sono contento che giochiamo con la linea. Abbiamo un solo problema per me: abbiamo avuto tanti problemi nei primi tempi, per me è una cosa mentale. Dobbiamo iniziare full focus stasera e dobbiamo vincere”.