Pavlovic: "Sono contento che giochiamo con la difesa alta. Abbiamo solo un problema: i primi tempi"
MilanNews.it
Le parole di Pavlovic a DAZN prima di Milan-Lecce
Strahinja Pavlovic, anche oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce a San Siro. Queste le sue dichiarazioni:
Che ricordi hai di San Siro?
“Ricordo la prima volta, quando ho giocato qui ed ero molto contento. Stasera dobbiamo vincere”.
Sulla classifica:
“Siamo ancora all’inizio della stagione. La cosa più importante è che dobbiamo rimanere calmi. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, lavorare di più. Stasera è un’altra opportunità per tornare alla vittoria”.
Sulla difesa di Amorim:
“Sono contento che giochiamo con la linea. Abbiamo un solo problema per me: abbiamo avuto tanti problemi nei primi tempi, per me è una cosa mentale. Dobbiamo iniziare full focus stasera e dobbiamo vincere”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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