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VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Tra poco la sfida col Lecce
L'arrivo a San Siro del pullman del Milan. Alle 20.45 la sfida contro il Lecce
È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan: alle ore 20.45 il fischio d'inizio della sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha già espugnato il Meazza alla guida del Sassuolo.
A breve arriveranno anche le formazioni ufficiali: vedremo che scelte avrà fatto mister Amorim dopo il siparietto in conferenza stampa di ieri pomeriggio.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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