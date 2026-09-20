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VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Tra poco la sfida col Lecce

VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman del Milan. Tra poco la sfida col Lecce
Oggi alle 19:18News
di Manuel Del Vecchio
L'arrivo a San Siro del pullman del Milan. Alle 20.45 la sfida contro il Lecce

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan: alle ore 20.45 il fischio d'inizio della sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha già espugnato il Meazza alla guida del Sassuolo.

A breve arriveranno anche le formazioni ufficiali: vedremo che scelte avrà fatto mister Amorim dopo il siparietto in conferenza stampa di ieri pomeriggio.