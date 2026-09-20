Verso Milan-Lecce: l'ultima vittoria dei pugliesi a San Siro nel 2006

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Numeri e statistiche verso Milan-Lecce, in programma tra poche ore a San Siro

Dopo la brutta figura maturata in Europa League, il Milan di Ruben Amorim cerca riscatto in campionato. La sfida di stasera è una partita trappola: alle 20.45 a San Siro arriva il Lecce, bisognoso di punti preziosi per la propria classifica. Di seguito, dati e statistiche della gara di questa sera con una particolare caratteristica sull'ultima vittoria dei pugliesi a San Siro:

VERSO MILAN-LECCE

Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A - con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale - e potrebbe battere i pugliesi per sei match consecutivi per la prima volta nella competizione.Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l'ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0). Inoltre, proprio il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A, grazie a cinque reti in cinque sfide (inclusa una doppietta l'8 marzo 2025); lo statunitense - che non gioca titolare in campionato dallo scorso 26 aprile - dopo l'assist nell'ultima giornata potrebbe partecipare ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in questo anno solare in Serie A (l'ultima volta risale allo scorso dicembre).