MN - Sala difende Ramos: "In Serie A di giocatori che arrivano e impattano come ad esempio Malen, non me li ricordo"

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In esclusiva per MilanNews.it, il giornalista e bordocampista di DAZN Federico Sala, ha parlato così dell'attuale momento dei rossoneri di mister Amorim. Questo un estratto delle sue considerazioni e idee verso la sfida di San Siro contro il Lecce e sul momento che sta vivendo Gonçalo Ramos:

Gonçalo Ramos è già in discussione?

“Si parte da un presupposto. Serve tempo, perché il ragazzo ha giocato poco negli ultimi due anni, non è riuscito giocare nemmeno un mondiale con continuità. Deve anche ritrovare un po’ di leggerezza e sensibilità in campo. Dal feedback che ho io, me l’hanno raccontato come un giocatore superiore in quel di Milanello, le qualità non si discutono. C’entra anche il contesto, allenatore nuovo e paese nuovo. Io di giocatori che arrivano e impattano come Malen, sinceramente non me lo ricordo. Ramos nelle ultime partite, tolta Venezia, non è riuscito quasi mai ad avere palloni giocabili. Non arriva l’acqua nel fiume. Se non riesci a portare nulla all’attaccante, lui non può farci niente.

Il Lecce? Credo che il Milan farà enorme fatica con le squadre dal settimo posto in su, mentre potrà avere forse vita facile con le altre squadre. Per il tipo di calcio che vuole fare Amorim, la partita contro il Lecce può, forse risultare meno complicata, sicuramente più agevole anche se il Lecce resta una squadra ostica e che ti fa giocare male..”.