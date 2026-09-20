Italia, Cristante infortunato: al suo posto Mancini convoca Ricci
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Una novità che riguarda anche il Milan, che osserva con attenzione la stagione di Samuele Ricci in prestito al Como. Infatti, come scritto poco fa da Gianluca Di Marzio, questa sera inizierà il raduno della Nazionale al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizierà ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone della UEFA Nations League.
UNA NOVITA' TRA I CONVOCATI
Infatti, nella recente partita di campionato con l’Inter, Bryan Cristante ha accusato un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione di Mancini: per sostituirlo il CT ha convocato il centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore.
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