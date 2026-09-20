Pulisic, il Lecce una delle sue "vittime" Preferite in Serie A

vedi letture

Un breve focus sui numeri e statistiche di Christian Pulisic con la maglia del Milan contro il Lecce

Il Milan si appresta ad affrontare il Lecce, stasera a San Siro alle 20.45. Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere Christian Pulisic. L'americano non è stato convocato in Nazionale per i prossimi impegni con l'USA, ma con la maglia rossonera è ancora a caccia di quel riscatto (e gol) che manca ormai da quasi una stagione. Eppure, il numero 11 rossonero contro il Lecce ha spesso fatto male. Le sue statistiche contro i pugliesi:

PULISIC VEDE LECCE E SI ESALTA

Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A - con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale - e potrebbe battere i pugliesi per sei match consecutivi per la prima volta nella competizione.Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l'ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del

Inoltre, proprio il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A, grazie a cinque reti in cinque sfide (inclusa una doppietta l'8 marzo 2025); lo statunitense - che non gioca titolare in campionato dallo scorso 26 aprile - dopo l'assist nell'ultima giornata potrebbe partecipare ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in questo anno solare in Serie A (l'ultima volta risale allo scorso dicembre).