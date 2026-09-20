Behrami: "Sto vedendo una squadra che sta cercando di fare quello che sta chiedendo Amorim, forse anche troppo: sta diventando troppo robotica"

Behrami: "Sto vedendo una squadra che sta cercando di fare quello che sta chiedendo Amorim, forse anche troppo: sta diventando troppo robotica"
Oggi alle 20:34News
di Manuel Del Vecchio
Valon Behrami parla del Milan di Amorim: per l'ex centrocampista i rossoneri non sono ancora abbastanza fluidi nella manovra

Nel pre partita di Milan-Lecce su DAZN si parla delle idee di Amorim e di come la squadra rossonera sta provando a metterle in campo in questo avvio di campionato. Questo il pensiero di Valon Behrami: per l'ex centrocampista svizzero la squadra al momento risulta essere un po' rigida e troppo poco fluida.

“Sosta lunga? Dipende dalla situazione in cui sei, soprattutto dal punto di vista fisico. Al Milan non dà fastidio. Mi aspetto un’interpretazione diversa dei singoli. Sto vedendo una squadra che sta cercando di fare quello che sta chiedendo Amorim, forse anche troppo: sta diventando troppo robotica, rigida. Invece partite come queste ti danno la possibilità di far vedere cose positive”. 