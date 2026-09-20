Behrami: "Sto vedendo una squadra che sta cercando di fare quello che sta chiedendo Amorim, forse anche troppo: sta diventando troppo robotica"
Valon Behrami parla del Milan di Amorim: per l'ex centrocampista i rossoneri non sono ancora abbastanza fluidi nella manovra
Nel pre partita di Milan-Lecce su DAZN si parla delle idee di Amorim e di come la squadra rossonera sta provando a metterle in campo in questo avvio di campionato. Questo il pensiero di Valon Behrami: per l'ex centrocampista svizzero la squadra al momento risulta essere un po' rigida e troppo poco fluida.
“Sosta lunga? Dipende dalla situazione in cui sei, soprattutto dal punto di vista fisico. Al Milan non dà fastidio. Mi aspetto un’interpretazione diversa dei singoli. Sto vedendo una squadra che sta cercando di fare quello che sta chiedendo Amorim, forse anche troppo: sta diventando troppo robotica, rigida. Invece partite come queste ti danno la possibilità di far vedere cose positive”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
NewsMN - Presenti in tribuna autorità per la sfida contro il Lecce i campioni d'Italia del Milan U15
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoAmorim a DAZN: "Le persone non sono stupide, apprezzano la verità. Proveremo ad essere più fluidi"
Luca SerafiniQuando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo via
Franco OrdineAmorim non ha ancora “pesato” i suoi. Ecco un altro manager in società, ma il capo dell’area tecnica?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com