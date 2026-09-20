MN - Presente a bordocampo con Cardinale anche la tennista Aryna Sabalenka
Durante il riscaldamento del Milan, al fianco di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, era presente anche la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, reduce dalla finale agli US Open. In carriera ha vinto gli Autralian e gli US Open, sfiorando il Roland Garros nel 2025.
MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
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