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MN - Presente a bordocampo con Cardinale anche la tennista Aryna Sabalenka

MN - Presente a bordocampo con Cardinale anche la tennista Aryna Sabalenka
Oggi alle 20:38News
di Lorenzo De Angelis
Presente a bordocampo con Gerry Cardinale anche la tennista Aryna Sabalenka durante il riscaldamento del Milan

Durante il riscaldamento del Milan, al fianco di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, era presente anche la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, reduce dalla finale agli US Open. In carriera ha vinto gli Autralian e gli US Open, sfiorando il Roland Garros nel 2025. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 