Anche il Milan su Dragusin: solo Van Dijk in Europa è stato superato di meno in dribbling

vedi letture

Solo Virgil van Dijk (zero) è stato superato meno volte in dribbling rispetto a Radu Dragusin (una in 19 partite) tra i difensori con almeno 15 gare disputate nei maggiori cinque campionati europei in corso. A dare un'ulteriore ragione all'asta internazionale (Bayern in pole) che si sta scatenando intorno al difensore rumeno del Genoa è il profilo Twitter di Opta Paolo, che sottolinea come l'ex Juve sia ad oggi uno dei punti di riferimento a livello difensivo non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa.