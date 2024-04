Anche l'Inter ha le sue grane sui rinnovi: Lautaro Martinez chiede 12 milioni e per ora non c'è un accordo tra le parti

Nelle ultime settimane si parla tanto dei rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan con il Milan: le richieste dei due giocatori rossoneri sarabbero importanti e per il momento non è stata trovata ancora la quadra con il club di via Aldo Rossi. Ma non è solo il Diavolo a faticare in tema di prolungamenti: per esempio, guardano in casa Inter, nonostante qualcuno dica "rinnovo fatto" da parecchi mesi, per ora non c'è ancora la fumata bianca per la firma di Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino, autore finora di 23 gol in campionato, chiede una cifra molta alta per il rinnovo (si parla di 10-12 milioni di euro, al momento di guadagna 6) e per ora non c'è ancora un accordo con la dirigenza dell'Inter. A rallentare tutto c'è poi la nota questione del prestito di Oaktree: il via libera all'aumento degli ingaggi dei rispettivi giocatori deve infatti provenire dalla proprietà Zhang, al momento indaffarata nella trattativa per il riscadenziamento del prestito con il fondo d'investimento americano.