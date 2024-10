Arriva il Brugge e con i belgi a San Siro si è sempre sofferto. 21 anni fa la beffa firmata Mendoza

21 anni dopo Milan e Brugge tornano a sfidarsi in Champions League. Sarà il quinto confronto, si giocherà a San Siro.

Il Diavolo ha storicamente sofferto, basti pensare che sono solo due i gol segnati: il primo con Angelo Carbone nell'autunno del 1990, che decise la sfida di ritorno in Belgio dopo lo 0-0 dell'andata. I rossoneri sono campioni d'Europa in carica. Finiranno la loro corsa nel peggiore dei modi col Marsiglia, il turno successivo. Nel 2003 il secondo, nella fase a gironi. Kakà si inventa la magia con un gran destro al volo su cross di Cafu. All'andata invece i belgi ci sorpresero col peruviano Mendoza.

Nella storia recente Brugge è collegato al Milan per il trasferimento di Charles De Ketelaere nell'estate del 2022. Quella del belga è stata la telenovela di mercato terminata con un apparente lieto fine, ossia quello del trasferimento al Milan per una cifra record per il calcio belga. Ma col giocatore che è diventato il capro espiatorio di una stagione per i rossoneri complicata.

Questo Brugge sembrava non potesse arrivare in Champions League. Lo spogliatoio nella scorsa stagione era una polveriera, si denunciavano talpe e saltavano panchine. L'avvento di quello che doveva essere semplicemente un traghettatore, Nicky Hayen, promosso dalla squadra riserve, si è rivelata una svolta. La squadra che aveva chiuso al quarto posto la regular season ha cambiato marcia nel gironcino per il titolo, sorprendendo tutti. E ora occhio in Europa.