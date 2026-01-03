Assist e prova importante, le pagelle di Rabiot: "7.5, acquisto low cost che ha cambiato il Milan"

Altre partita di sostanza per Adrien Rabiot, che contro il Cagliari ha convinto tutti. Assist, recuperi, controllo, tanta fisicità: queste le pagelle dei tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi.

7.5 Gazzetta dello Sport

Prestazione totale, da leader vero. Si abbassa più del solito per costruire senza rinunciare a inserirsi. Fa tutto bene, compreso l’assist per la rete di Leao. Acquisto low cost che ha cambiato il Milan. Determinante.

7.5 Corriere dello Sport

Come tutto il Milan, il suo primo tempo è lento e faticoso. Suona la carica, però, nella ripresa. Detta il passaggio a Fofana e offre a Leao il pallone del vantaggio. Secondo tempo da trascinatore.

6.5 Tuttosport

Detta i tempi alla squadra ogni qual volta ce n’è bisogno e soprattutto serve un assist perfetto per Leao che taglia fuori tutta la difesa rossoblu.