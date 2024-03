Baiocchini: "Parole forti di Pioli a fine partita. Sta facendo benissimo nel 2024"

Ottimismo e grande soddisfazione è ciò che regna di più in questa Pasqua 2024 rossonera, dopo la bella vittoria del Milan contro la Fiorentina ieri sera. Dell'attuale momento dei ragazzi di Stefano Pioli e soprattutto in merito alle dichiarazioni del tecnico rossonero, ha parlato così da Casa Milan, l'inviato di Sky Sport, Emanuele Baiocchini.

Le parole di Pioli e l'ottimo 2024 del Milan: "Ieri sera Pioli ha detto che il Milan non si lascia, è una frase forte e lui lo sa, perchè è un privilegiato a poter allenare i rossoneri, grande club. Nel percorso, positivo, di Pioli ci sono state critiche e momenti difficili, poi le cose sono migliorate soprattutto nel 2024 consolidando il secondo posto e con una coppa importante da giocare, qui Pioli è stato bravo e onesto a dare i giusti meriti anche alla società e alla squadra. Per l'anno prossimo, il Milan dovrà fare analisi molto attenta, visto tutto il percorso che Pioli ha fatto in rossonero. Tenere lui o cambiare per qualcosa che è ignoto? Sarebbe rischioso, la decisione verrà presa fine stagione e si guarderanno i risultati ottenuti".