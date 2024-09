Baiocchini: "Stamattina a Milanello c'erano anche Ibra e Moncada, che hanno voluto parlare con la squadra per dirle..."

Intervenuto in diretta durante l'edizione serale di Sky Sport 24, Emanuele Baiocchini ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan all'anti vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, in programma venerdì sera alle 20.45 a San Siro:

"Stamattina a Milanello c'erano anche Ibrahimovic e Moncada. Quindi la dirigenza del Milan, la dirigenza rossonera, parte tecnica, era a Milanello. E stiamo imparando a conoscere il loro modus-operandi: di solito vengono a Milanello nei momenti delicati, nei momenti più importanti della settimana o del mese. Quindi erano venuti nella settimana del derby un paio di volte, sono venuti oggi nonostante la partita contro il Lecce possa essere sulla carta una partita più semplice rispetto a quella giocata contro il Liverpool, a quella giocata contro l'Inter a quella che il Milan giocherà contro il Bayer Leverkusen settimana prossima. Ma sono voluti passare a Milanello, hanno voluto seguire tutto l'allenamento da bordocampo, hanno voluto parlare con la squadra per dire che quella contro il Lecce è una partita fondamentale, per dare continuità, altrimenti la vittoria nel derby non avrebbe alcun senso.

Considera che se il Milan vincesse contro il Lecce l'anticipo di campionato raggiungerebbe il Torino al primo posto in classifica e quindi, in qualche modo, metterebbe la polvere sotto al tappeto di quello che è stato un inizio di campionato negativo per il Milan, perché appunto i tre punti contro il Lecce gli darebbero la possibilità, aspettando le altre partite, di arrivare al primo posto in classifica. E sarebbe per il Milan certamente un bel segnale".

Sulle probabili scelte di Fonseca: "Non dico che Fonseca non cambierà, che manderà in campo la stessa formazione del derby perché è fondamentale. Le rotazioni le farà, probabilità una per reparto. Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek è possibile che trovino spazio, però la considera, sia lui, Fonseca, che appunto la dirigenza rossonera, una partita fondamentale, una partita svolta nel campionato del Milan, forse anche più del derby perché vorebbe dire aver messo alle spalle i problemi di questo inizio campionato".