Bartesaghi festeggia: "Tutti insieme ci siamo andati a prendere questa vittoria"
Anche ieri sera, nella gara che il Milan ha vinto in rimonta in casa del Torino per 2-3, il laterale rossonero Davide Bartesaghi è partito come titolare dal primo minuto. Una prestazione non semplice per lui, come per tutta la squadra nel primo tempo, e un po' in crescendo nella ripresa quando è stato sostituito per fare spazio a Christian Pulisic, l'uomo che poi ha deciso il match.
Davide Bartesaghi, nel day after della bella vittoria, ha esultato sul proprio profilo Instagram scrivendo così: "Tutti insieme ci siamo andati a prendere questa vittoria importante!! Grazie tifosi per il supporto". Nel corso del secondo tempo, poco prima di lasciare il campo, Bartesaghi aveva sfiorato anche il gol di testa, negato dall'intervento di Israel.
