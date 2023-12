Bennacer e la riabilitazione: "L'aspetto mentale è fondamentale. Il sostegno dei tifosi e dei miei cari mi aiuta tanto"

vedi letture

Ismael Bennacer ha pubblicato sul suo profilo YouTube dei video, denominati "Off the pitch" (fuori dal campo) in cui ha mostrato aspetti della sua vita durante il periodo dell'infortunio. Nell'episodio 2 (puoi trovarlo QUI), intitolato riabilitazione, il centrocampista algerino si reca in Costa Azzurra per proseguire il suo percorso di guarigione. Ecco le parole di Bennacer, estrapolate da vari momenti del video.

Sull'infortunio: "Si impara a conviverci. Non è qualcosa che durerà per tutta la vita, lo spero. È anche per questo che cerco di cambiare un po' aria, per pensare a qualcos'altro, per stare con la mia famiglia e i miei cari. Ci sarà un sacco di lavoro da fare dopo: prima del duro lavoro, è un momento in cui non posso fare praticamente nulla. Un po' di lavoro sulla parte superiore del corpo, altrimenti non devo fare quasi nulla. Questa è la fase che mi spingerà a fare tutto il resto, il resto del recupero. Sto cercando di riposare, di pensare ad altro che non sia quello".

Nel video si vede il recupero di Bennacer tra varie terapie, e anche lo chef personale che si prende cura della sua alimentazione durante il soggiorno. Viene poi presentato Valentin Beasse, fisioterapista e preparatore fisico che lavora con la federcalcio Algerina. Beasse, durante il soggiorno di Bennacer in Costa Azzurra, si occupa del suo recupero fisico. Ecco il suo lavoro spiegato nel dettaglio:

"Siamo nella prima fase post operatoria. L'obiettivo è fare il punto della situazione e capire quale sia il deficit muscolare. Inizieremo con un trattamento e poi recuperemo le qualità muscolari e atletiche che devono esserci in un atleta professionista".

Bennacer sul suo recupero: "Sono venuto qui per cambiare scenario, poi abbiamo portato l'attrezzatura per lavorare sulla parte bassa del corpo. In realtà è più un forte shock che ha colpito l'osso. Provo a recuperare poco a poco, i piccoli dettagli fanno la differenza".

L'algerino approfitta dei momenti liberi per studiare l'arabo: "Lo sto imparando, con l'aiuto di un insegnante. È un linguaggio materno, paterno, molto importante anche per il mio lavoro. Riscrivo ogni parola, anche la pronuncia è importante".

Ecco la chiusura del centrocampista del Milan: "Questi giorni in Costa Azzurra mi hanno permesso di ricaricare le batterie. Abbiamo cominciato la riabilitazione. Ho capito l'importanza dell'aspetto mentale per superare questo infortunio. Il sostegno dei miei cari e dei tifosi è fondamentale per tornare più forte di prima".