Bertini: "Gli arbitri sono già rimasti schiacciati dal VAR"

Paolo Bertini, ex arbitro, ha parlato del VAR a TMW: "Al solito interviene la sensibilità dell'arbitro, sia quello che sta in mezzo al campo che quello al VAR. L'oggettività non potrà mai esserci.

E ancora: "Gli arbitri sono già rimasti schiacciati. Il VAR aiuta, ma è stato introdotto, e l'Italia è stato il paese guida, perché erano difficilmente digeribili alcuni episodi. Ma nell'arco di una stagione erano quattro-cinque, anche se macroscopici, sfuggiti al controllo o valutati male. Il VAR era la medicina per certi episodi ma non si è considerato che non copre solo quegli episodi, ma tutti gli altri. C'è un potente condizionamento del gioco del calcio ed è una valutazione che non hanno fatto al momento di introdurlo. Per la responsabilità degli arbitri è mortale, ormai non si prendono più quella di decidere in campo ma aspettano il mezzo tecnologico. E le decisioni finiscono condizionate dalla visione asettica su schermo. Sterilizza il gioco del calcio. Ma questa valutazioni andavano fatte prima, ora che è stato introdotto è come un virus e non lo togli. Il prossimo provvedimento sarà senza dubbio il tempo effettivo, sceso in maniera consistente nelle partite".