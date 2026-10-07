Bianchin: "Amorim avrà sorriso, perché il Milan non ha la stessa qualità del Portogallo, ma può replicare alcune dinamiche"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Goncalo Ramos, attaccante portoghese del Milan: "Gonçalo Ramos e una legge di vita: se aiuti gli altri, aiuti te stesso. Il centravanti del Milan nella pausa ha cambiato vita e umore: è partito da Milano con un mese senza gol alle spalle - e un attaccante, se non segna da un mese, comincia ad avere certe voci nella testa - ma è tornato con il passo sicuro dell'uomo che ha messo in panchina Cristiano Ronaldo e davanti alla porta non sbaglia. Tre partite da titolare, tre gol.

Il punto ora è capire se la magia possa continuare con il Milan. Amorim, guardando le partite della sua nazionale, avrà sorriso, perché il Milan non ha la stessa qualità del Portogallo ma può replicare alcune dinamiche: Modric e Jashari hanno la tecnica e i tempi per cercare Ramos in verticale, Cisse, Moreira e Pulisic sanno farsi trovare tra le linee e mandarlo in porta in verticale. A Gonçalo potrebbe mancare Bruno Fernandes, con cui nella sosta ha avuto una grande intesa, ma un numero lo fa andare a dormire sereno: 21. È il dato del Sassuolo sul PPDA, la statistica che misura quanti passaggi una squadra concede agli avversari prima di intervenire con un contrasto, un intercetto o un fallo. Solo il Cagliari ha un dato più alto. Significa che Aquilani sa giocare a calcio ma... ti fa giocare. Preparatevi a vedere sponde, tante sponde".