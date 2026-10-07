Benitez esalta Ramos: “In nazionale ci ha ricordato che attaccante sia. Modric e Rabiot sono tra i più forti interpreti”

Rafa Benitez ha parlato del momento del Milan. L’ex tecnico del Napoli è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport su come stia migliorando la squadra allenata da Ruben Amorim.

L’allenatore spagnolo ha evidenziato pure l’importanza di avere un attaccante forte in squadra come Gonçalo Ramos: “Bisogna cogliere i miglioramenti nel Milan, che ha avuto qualche problema e pare l’abbia risolto con due vittorie prima della sosta. Ma Gonçalo Ramos in nazionale ci ha ricordato che attaccante sia; e Modric e Rabiot sono tra i più forti interpreti".

Poi sulla possibilità del Milan di vincere lo Scudetto: "Non amo i pronostici e però se dico che l’Inter riparte avvantaggiata confermo un parere generale. Poi la Roma. A seguire il Como. Alla distanza mi aspetto Napolie Juventus, con il Milan”.