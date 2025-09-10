Bianchin: "I milanisti volevano tenere Gimenez, lui simpatizza per il Milan da quando è bambino: ha un'altra occasione"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Santiago Gimenez: "Santi Gimenez è un passo oltre tutti. Più di Maignan, è stato vicino all'addio. Più di Tomori, ha rischiato di giocare per un'avversaria del Milan. Gasperini ha visto in lui qualcosa e nelle ultime 48 ore di mercato lo scambio con Dovbyk ha riempito siti e discussioni sui social. Santi è rimasto e, come quando corre verso la porta, non si guardi indietro. I milanisti lo volevano tenere, lui simpatizza per il Milan da quando è bambino: ha un'altra occasione, che cosa volere di più?".

LE ULTIME DA MILANELLO

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.