Biasin: "La cosa più importante che doveva fare il Milan qual è? Prendere il ds. Infatti poi viene fuori il minestrone"

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla reazione dei tifosi del Milan al ko contro il Benfica.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla reazione dei tifosi del Milan al ko contro il Benfica: "Nell'estate in cui decidi di cambiare allenatore e passi da un tecnico che fa una determinata cosa a uno che fa l'esatto opposto, hai bisogno di costruire una rosa diversa e di ampliarla per affrontare anche le coppe europee.

A chi devi affidare tutto questo? Qual è la cosa più importante da fare? Comprare l'attaccante, certo, ma la priorità assoluta è avere un direttore sportivo capace di gestire questa fase. Se il Milan fa fare questo lavoro al proprietario insieme a un agente di calciatori, la conseguenza più normale del mondo è che venga fuori un minestrone. A me sembra che quello che ha detto - o non detto - Amorim prima della partita sia la pura verità: non ha tra le mani una rosa adatta al suo tipo di calcio. Le alternative del Milan non sono all'altezza del ruolo che devono ricoprire. Se guardi le squadre più importanti, anche solo in Italia, tutte hanno cercato di accorciare la distanza tra il super titolare e l'alternativa. Lo ha fatto la Roma, lo ha fatto l'Inter, lo ha fatto il Como; e lo hanno fatto anche bene, secondo me. Al Milan questa cosa io non la vedo: il titolare ha un valore, mentre l'alternativa è dietro, e anche di tanto".