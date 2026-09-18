Milan, l'ultimo successo in Europa risale a gennaio 2025. E bisogna ringraziare Leao
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L'ultima vittoria europea del Milan è datata 22 gennaio 2025, quando i rossoneri, allora allenati da Sergio Conceicao, vinsero contro il Girona.
L'ultima vittoria europea del Milan è datata 22 gennaio 2025, quando i rossoneri, allora allenati da Sergio Conceicao, arrivato sulla panchina milanista da poco più di 20 giorni, battono per 1-0 il Girona grazie al gol di Rafael Leao.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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