Milan, l'ultimo successo in Europa risale a gennaio 2025. E bisogna ringraziare Leao

Milan, l'ultimo successo in Europa risale a gennaio 2025. E bisogna ringraziare LeaoMilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia
L'ultima vittoria europea del Milan è datata 22 gennaio 2025, quando i rossoneri, allora allenati da Sergio Conceicao, vinsero contro il Girona.

L'ultima vittoria europea del Milan è datata 22 gennaio 2025, quando i rossoneri, allora allenati da Sergio Conceicao, arrivato sulla panchina milanista da poco più di 20 giorni, battono per 1-0 il Girona grazie al gol di Rafael Leao.