Jeda: "Amorim si sta preoccupando troppo delle critiche: dovrebbe pensare ad allenare"

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Il punto di vista dell'ex calciatore Jeda sull'impatto e le difficoltà del tecnico Ruben Amorim sulla panchina del Milan

Al Milan servirà rispondere con una bella prestazione sul campo, domenica sera contro il Lecce a San Siro in campionato, per scacciare le prime critiche importanti che sono piovute sull'allenatore, sulla squadra e sulla società dopo la brutta sconfitta con il Benfica nella prima giornata della League Phase di Europa League mercoledì sera. Intanto l'ex calciatore di Serie A Jeda, ospitato come opinionista presso le frequenze di TMW Radio, ha condiviso la sua opinione in merito.

AMORIM SI STA PREOCCUPANDO TROPPO DELLE CRITICHE

Il commento di Jeda sull'allenatore del Milan Ruben Amorim: "Mi sembra che ora il tecnico stia andando in difficoltà, invece di mettere gli uomini giusti in campo. Forse si potrebbe anche cambiare modulo per valorizzare gli elementi che ha a disposizione. Mi sembra che il portoghese si stia preoccupando un po' troppo delle critiche e dovrebbe solo pensare ad allenare. Non capisco quale sia il senso di così tanti cambiamenti ogni volta. Ora bisognerebbe battezzare una formazione tipo per poi far inserire anche gli altri in un contesto di coralità"