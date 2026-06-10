Biasin sicuro: “Allenatore? Chiunque sarà dovrà fare un lavoraccio”

vedi letture

Biasin è sicuro del fatto che chiunque sarà l’allenatore del Milan dovrà svolgere un lavoro molto duro per quella che è la situazione del Milan, tra i giocatori che vogliono andare via e quelli che tornano dai prestiti.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.

"La certezza è che chiunque arriverà dovrà fare un lavoraccio perché per tutto quello che è successo nel finale di stagione al Milan insomma devono cambiare tante cose, no? Tra giocatori che entrano, giocatori che escono, prestiti che ti tornano a casa. Da questo punto di vista non si può perdere tempo ed effettivamente un po' di tempo il Milan lo ha perso in questo finale di stagione e io credo che il nervosismo e la preoccupazione soprattutto dei tifosi del Milan sia legittima in questo momento".