Biasin sicuro: “Allenatore? Chiunque sarà dovrà fare un lavoraccio”
MilanNews.it
Biasin è sicuro del fatto che chiunque sarà l’allenatore del Milan dovrà svolgere un lavoro molto duro per quella che è la situazione del Milan, tra i giocatori che vogliono andare via e quelli che tornano dai prestiti.
Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.
"La certezza è che chiunque arriverà dovrà fare un lavoraccio perché per tutto quello che è successo nel finale di stagione al Milan insomma devono cambiare tante cose, no? Tra giocatori che entrano, giocatori che escono, prestiti che ti tornano a casa. Da questo punto di vista non si può perdere tempo ed effettivamente un po' di tempo il Milan lo ha perso in questo finale di stagione e io credo che il nervosismo e la preoccupazione soprattutto dei tifosi del Milan sia legittima in questo momento".
Pubblicità
News
Di Marzio: “Glasner vicino al Milan, il nodo è su Rangnick che vuole ampia autonomia e Ibra non è d’accordo”
Leao: ma chi ti scrive i testi? Rangnick: no ai pieni poteri Scaroni risponda sullo stadiodi Franco Ordine
Le più lette
2 Pellegatti allibito: “L’allenatore sceglie il CEO, è allucinante. Stanno facendo tutte le scelte al contrario”
Primo Piano
Oltre due settimane dalla rivoluzione, un mese al raduno. E il Milan è ancora senza dirigenza e allenatore. Come fanno a non essere preoccupati?
Antonio VitielloPrimo PianoDistrutta l’identità del Milan. Urgenza sul mercato: ritardo clamoroso. Glasner e Rangnick: i motivi
Pietro MazzaraPrimo PianoContestazione Milan: la pentola bolle sempre di più. Cardinale ha sottovalutato la sua rivoluzione? Decisioni da prendere in fretta
MN - Slot non chiude alla possibilità Milan, ma vuole capire cosa metterà sul tavolo Cardinale. E la pista Glasner-Rangnick...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com