Biasin: "Tonali calciatore con i controfiocchi. Venuto fuori da una situazione difficilissima"

vedi letture

La prima pausa per le Nazionali di questa stagione va in archivio e per metterci definitivamente un punto, il giornalista Fabrizio Biasin ne parla nel suo Editoriale di quest'oggi, come ogni mercoledì, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. In particolare Biasin si concentra su tre personaggi della Nazionale Italiana: il CT Gennaro Gattuso e i centrocampisti Nicolò Barella e Sandro Tonali, quest'ultimo match-winner della clamorosa partita contro Israele di lunedì sera.

Le parole di Fabrizio Biasin su Sandro Tonali, sempre più colonna della Nazionale Italiana: "Volevo dire un’altra cosa su Sandro Tonali, calciatore con i controfiocchi: per me è forte. E un’altra ancora: è forte perché è venuto a capo di una situazione difficilissima fatta di rogne extra-campo che potevano abbatterlo e non ci sono riuscite. E l’ultima: è forte perché, forse, oltre alle doti regalate da mamma e papà gioca in un campionato dove ritmo e mazzate prevalgono sulla tattica e, boh, forse anche quello lo rende attualmente faro indiscusso della nostra Nazionale. E comunque è forte".