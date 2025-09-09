Bizzotto: "Ci sono squadre a punteggio pieno e squadre che hanno perso una partita, vedi le due milanesi, ma si intravede un equilibrio di fondo"

vedi letture

Stefano Bizzotto, radiocronista Rai, si è così espresso a Il Tirreno analizzando i temi principali della nuova Serie A: "Tifo per un campionato equilibrato e le prime due giornate vanno più o meno in questa direzione: al di là del fatto che ci sono squadre a punteggio pieno e squadre che hanno perso una partita, vedi le due milanesi, si intravede un equilibrio di fondo. Davanti non sembra esserci una squadra capace di staccare tutti e fare corsa sul resto d'Italia, così come dietro non sembrano esserci già in partenza squadre fuori dalla corsa salvezza. Sulla scelta di molti club di Serie A di puntare su giocatori avanti con l'età, poi, spiega: "Puntare sui giocatori maturi e ingaggiarli nonostante l'età avanzata e una costante in Italia. Lo fa il Pisa come lo fa il Milan con Modric o la Fiorentina con Dzeko. Lo stesso De Bruyne, in effetti, rientra in questo contesto. Hanno superato abbondantemente i trent'anni e le società puntano sulla loro esperienza. Anche se io ho la sensazione che questo sia un po' la spia della relativa competitività del campionato italiano".

IL MILAN RIPARTE OGGI

Oggi ripartiranno gli allenamenti in gruppo per il Milan e la curiosità è capire se Leao sarà insieme agli altri o meno. Difficile secondo la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola così: "Un altro Leao. Papà Rafa festeggia i gemelli in attesa del gol. Dopo aver celebrato il primo compleanno dei figli, ha lavorato anche nel giorno di riposo. Allegri lo aspetta ma neppure oggi sarà in gruppo". La speranza è che possa tornare gradualmente in modo da rientrare almeno in panchina per la partita contro il Bologna.