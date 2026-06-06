Bocci: "Milan azzerato nelle mani di Ibra, primo colpevole del fallimento della stagione appena conclusa"

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Il collega Alessandro Bocci questa mattina sul Corriere della Sera ha fornito il suo punto di vista in merito alla caotica situazione del Milan

Grande confusione a Casa Milan. Da due settimane ormai si ripetono le stesse cose: passano i giorni ma ancora Gerry Cardinale e il suo fido consulente Zlatan Ibrahimovic non hanno dato una direzione precisa al loro progetto di rivoluzione milanista che non sembra essere partito proprio con il piede giusto. Rimane vacante il ruolo di amministratore delegato, assolto per il momento da Calvelli per la gestione ordinaria, vacanti sono i ruoli di direttore sportivo e tecnico, è vacante anche il ruolo di allenatore.

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, all'indomani della presentazione del calendario di Serie A ha espresso il suo punto di vista su alcuni club del campionato, anche sul Milan: "Molti club, non l'Inter campione, sono in fibrillazione o, peggio, in affanno. Soprattutto il Milan, azzerato e confuso, nelle mani di Ibra, che è il primo colpevole del fallimento della stagione appena conclusa e con Cardinale che vuole tornare all’allenatore giochista dimenticando quanto poco è rimasto al suo posto Paulo Fonseca"