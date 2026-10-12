Borghi sul Milan: "Ancora poche cose fissate dal punto di vista della proposta"

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato la prestazione del Milan contro il Sassuolo, nella gara terminata 1-1 a Reggio Emilia

Il Milan al rientro dalla lunga sosta per le Nazionali si è dovuto accontentare di un pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo. Due punti buttati come hanno ribadito in tutte le interviste sia il tecnico Ruben Amorim che l'autore del gol Adrien Rabiot. Nel suo consueto video YouTube di recap sul weekend di Serie A, il giornalista e telecronista di Sky Sport 24 Stefano Borghi ha commentato anche la gara del Mapei Stadium e nello specifico la prestazione senza squilli del Milan.

MILAN, ANCORA POCHE COSE FISSATE NELLA PROPOSTA CALCISTICA

Il commento di Stefano Borghi sul Milan sceso in campo a Reggio Emilia: "Il Milan che ho visto al Mapei Stadium è un Milan che conferma però che di cose fissate ce ne sono ancora poche, di cose conquistate dal punto di vista proprio della proposta calcistica. Detto che il Milan si è presentato con l'idea tattica, il disegno tattico che aveva avuto contro il Lecce, ma con due sostanziali differenze, Moreira e Gabbia. Moreira che dal primo minuto mi è sostanzialmente piaciuto per gli impulsi che ha dato. Non c'era Modric e la cosa cambia".