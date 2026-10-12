M.Orlando: "Sono sei partite che non si capisce molto del Milan"

Il Milan ha pareggiato 1-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo: il commento a TMW Radio dell'ex calciatore Massimo Orlando

Il Milan ha pareggiato la metà delle sue partite in campionato: con l'1-1 maturato domenica pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, i rossoneri hanno impattato per la terza volta in sei gare in questo avvio di Serie A Enilive. E se da un lato ci sta non essere ancora stati battuti, dall'altro si ha la sensazione di aver perso qualche punto di troppo. Della situazione del Milan ha parlato, lunedì pomeriggio, l'ex calciatore Massimo Orlando che è intervenuto come ospite su TMW Radio.

Il commento di Massimo Orlando sul Milan in questo inizio di stagione: "Sono sei partite ormai che del Milan non si capisce molto. Passare dalla difesa a tre a quella a quattro poteva essere una soluzione, non mi piaceva in fase difensiva, però pensavo che facesse un 4-2-3-1, non un 4-4-2. Invece è un Milan che è simile alla Juve. Spendono dei soldi, non riescono a prendere giocatori che ti fanno la differenza. Solo che la Juve veniva da un periodo incredibile Ad, il Milan riparte tutti gli anni ora ma sembra che non abbia una squadra all'altezza. E il tifoso del Milan non può accettare di arrivare solo in Champions"