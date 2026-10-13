Braglia: "Amorim a rischio? Giusto dare tempo agli allenatori. Con gli americani rischia grosso"

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Il commento di Simone Braglia sulla possibilità che Ruben Amorim sia già a rischio del posto dopo le indiscrezioni sulle bocciature di Cardinale

Nella mattinata di oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato quello che sarebbe il sentimento di Gerry Cardinale dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo. Sul banco degli imputati, per la rosea, ci sarebbe anche il tecnico rossonero Ruben Amorim, oltre che qualche calciatore: per questo nelle ultime ore sono state alimentate le voci di un allenatore a rischio. A commentarle, sulle frequenze di TMW Radio durante Maracanà, anche l'ex portiere Simone Braglia.

Simone Braglia ha detto la sua sulle bocciature di Gerry Cardinale riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport: "Giusto dare tempo agli allenatori, basta con questi siluramenti precoci, serve dare tempo. È vero però anche che gli allenatori devono darsi una mossa per trovare il modo per far esprimere al meglio i giocatori, per arrivare al proprio obiettivo. Fabregas e Gasperini sfruttano i giocatori per le qualità naturali che i giocatori hanno. Rischia Amorim? Con gli americani rischia grosso".