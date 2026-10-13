Massimo Mauro pesante su Milan e Juve: "Sono abbastanza imbarazzanti"

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Massimo Mauro, ex calciatore da anni noto opinionista sportivo, ha parlato così di Milan e Juventus alla Gazzetta dello Sport, criticando aspramente le ultime prestazioni di rossoneri e bianconeri. Questo il suo pensiero:

"Amorim e Spalletti hanno un po' gli stessi problemi e, quando devono giocare contro difese chiuse, le loro squadre sono abbastanza imbarazzanti. Le difficoltà nascono dalla volontà di continuare a costruire la manovra su esterni che non fanno mai un cross e non passano mai la palla al centravanti. La sola cosa che fanno è rientrare e tirare, ma se alla fine fanno 4 goal a testa all'anno non si va da nessuna parte. L'unica alternativa di gioco di Juventus e Milan sono gli esterni: se non fanno qualcosa loro, lo sbocco in attacco non esiste. Tanto che, per esempio, la Juve ha creato 2-3 palle goal a Cagliari solo quando è entrato Alajbegovic, che ha fatto due cross come si deve. Globalmente sono tutti buoni giocatori, ma non possono diventare i catalizzatori del gioco offensivo della squadra.

Il grande difetto di Milan e Juve è l'assenza di calciatori di qualità sulla trequarti, che, in generale, è modesta in entrambe: né nella squadra di Amorim, né in quella di Spalletti c'è mai un'idea di passaggio in profondità. Douglas Luiz, per esempio, è un giocatore scolastico, che non rischia mai, fa passaggi a un metro e contro le squadre chiuse non ti può inventare niente. La Juve, in più, deve pure fare i conti con l'assenza di Yildiz, che non deve essere un alibi, ma è di certo il calciatore più importante della rosa bianconera. Per questo, la Roma mi sembra molto più attrezzata di Milan e Juventus. E pure il Napoli, nonostante sia partito male".