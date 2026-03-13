Braglia: "Con i due derby vinti il Milan ha vinto il suo campionato. Ma domenica rischia"

Braglia: "Con i due derby vinti il Milan ha vinto il suo campionato. Ma domenica rischia"MilanNews.it
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Oggi alle 20:00News
di Manuel Del Vecchio

L’ex portiere Simone Braglia è stato ospite di “Maracanà”, durante il pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Inter-Atalanta e Lazio-Milan, chi rischia di più?

"Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".