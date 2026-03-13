Ranking UEFA: l’Italia allunga ma davanti è sempre più dura

vedi letture

La prima settimana europea per le italiane non è stata sicuramente positiva per il ranking Uefa e quindi conquistare la quinta squadra in Champions League perl'anno prossimo rimane un traguardo ai limiti dell'impossibile. Ma nonostante ciò c'è una buona e una cattiva notizia. La buona è che, nonostante qualche risultato negativo, l'Italia è riuscita ad accorciare leggermente sul secondo posto del ranking Uefa relativo alla stagione in corso, cioè la graduatoria che si considera per l'assegnazione di un club aggiuntivo ed ha inoltre allungato sull'inseguitrice Portogallo.

La cattiva notizia è che settimana prossima si aggiungeranno ulteriori punti per il passaggio del turno ai quarti delle squadre e sicuramente l'Italia, in tutte e tre le competizioni, perderà l'Atalanta dalla Champions League e una tra Bologna e Roma. Per la Fiorentina il discorso è apertissimo e speriamo possa dare continuità alla vittoria di ieri.

IL RANKING IN QUESTO MOMENTO

Inghilterra 22.847,

Spagna 18.406,

Germania 18.142,

talia 17.928

Portogallo 17.000.