Bucchioni: "Allegri si è evoluto. Difendere bene in undici, ma contrattaccare subito in tanti"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del Milan di Allegri: "Funziona invece il Milan e le conferme sono arrivate. Come vi scrivevo una settimana fa, questa squadra non deve porsi limiti, senza le coppe deve pensare anche allo scudetto come fece il Napoli un anno fa. Tutti gli davano del bollito dopo gli ultimi anni torinesi difficili, Allegri ha raccolto la sfida, dopo un anno fuori è tornato con una carica diversa, s’è evoluto, sta proponendo un calcio ovviamente attento al 'primo non prenderle', ma i meccanismi offensivi funzionano con lo sganciamento dei centrocampisti, i movimenti senza palla e gli esterni che affondano.

I pensieri sono due: difendere bene in undici, ma contrattaccare subito in tanti. Una punta, Pulisic a raccordare e poi un centrocampo di qualità e muscoli. E pensare che non abbiamo ancora visto Leao, il giocatore più forte dei rossoneri, destinato a fare quello che sta facendo, balbettando, il povero Gimenez. Se Allegri fa fare l’ultimo step di crescita a Leao può diventare il suo capolavoro".