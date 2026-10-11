Caleta-Car trattiene Gonçalo ma per Marelli non è rigore: "La trattenuta c'è ma Ramos accentua. Corretto lasciar correre"
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L'analisi di Marelli sul rigore non concesso per il fallo su Ramos
Nel post partita di DAZN Luca Marelli, commentatore arbitrale della piattaforma streaming, analizza l'episodio del mancato rigore al Milan nel secondo tempo per una trattenuta di Caleta-Car su Ramos a palla lontana. Il gesto del difensore è netto, quasi plateale, ma per Marelli è giusto non concedere il penalty:
“C’è la trattenuta da parte del difensore del Sassuolo ma è veramente di poco conto, contando la linea adottata finora. È vero che gli mette la mano sulla spalla ma Ramos accentua molto il contatto. A mio parere corretto lasciar correre, si tratta di una trattenuta leggera”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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