Sassuolo, Odenthal: "Abbiamo difeso bene. Ci alleniamo sui corner"
MilanNews.it
Il commento di Cas Odenthal, MVP di Sassuolo-Milan 1-1 grazie alla rete del pareggio trovata tre minuti dopo il vantaggio rossonero
Il Milan esce da Reggio Emilia con solamente un punto. I rossoneri erano riusciti a portarsi in vantaggio poco dopo l'ora di gioco con un missile di Adrien Rabiot ma dopo tre minuti, in cui il Diavolo ha traballato, è arrivato il pareggio neroverde su angolo di Odenthal, alla seconda rete del suo campionato in due partite giocate. Il calciatore del Sassuolo è stato intervistato nel post gara a Sky Sport 24.
Il commento di Cas Odenthal, nominato MVP della partita tra Sassuolo e Milan finita 1-1: "Devo dire che è il merito del mister, lui fa le scelte. Il Milan è forte, ma secondo me abbiamo difeso bene, fatto tutto e ci alleniamo per fare bene sui corner e sulle rimesse laterali".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Sassuolo-Milan: ancora difesa a 4, Moreira esterno. C'è Musah in mezzo al campo
4 Amorim: "Ad inizio stagione vedevo Athekame più come un Moreira. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro"
Primo Piano
Primo PianoAmorim a Sky: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dopo il gol dovevamo gestire meglio"
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Inizia il "girone infernale": Turnover ampio e leggero per attraversarlo
Luca SerafiniAmorim, 10 in comunicazione. La centrifuga del calendario. L’equivoco dei giovani. FIGC, una farsa
Franco OrdineMilan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGC
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com