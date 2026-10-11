Sassuolo, Odenthal: "Abbiamo difeso bene. Ci alleniamo sui corner"

Il commento di Cas Odenthal, MVP di Sassuolo-Milan 1-1 grazie alla rete del pareggio trovata tre minuti dopo il vantaggio rossonero

Il Milan esce da Reggio Emilia con solamente un punto. I rossoneri erano riusciti a portarsi in vantaggio poco dopo l'ora di gioco con un missile di Adrien Rabiot ma dopo tre minuti, in cui il Diavolo ha traballato, è arrivato il pareggio neroverde su angolo di Odenthal, alla seconda rete del suo campionato in due partite giocate. Il calciatore del Sassuolo è stato intervistato nel post gara a Sky Sport 24.

Il commento di Cas Odenthal, nominato MVP della partita tra Sassuolo e Milan finita 1-1: "Devo dire che è il merito del mister, lui fa le scelte. Il Milan è forte, ma secondo me abbiamo difeso bene, fatto tutto e ci alleniamo per fare bene sui corner e sulle rimesse laterali".