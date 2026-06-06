Camarda al Cagliari? Il presidente Giulini: "Domande che potete fare al nuovo ds"

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La stagione di Francesco Camarda non è stata così semplice ma si è conclusa in maniera molto soddisfacente: la convocazione con la Nazionale maggiore italiana, con cui ha esordito e con cui potrebbe giocare anche domani contro la Grecia. Il centravanti rossonero ha giocato in prestito al Lecce ma il suo anno è stato funestato da un'operazione alla spalla e anche dal fatto di giocare in una squadra pco votata al gioco propositivo. A breve Camarda rientrerà al Milan e ci sarà da decidere insieme il futuro, con il prestito che potrebbe essere una soluzione percorribile nuovamente.

CAMARDA AL CAGLIARI? LE PAROLE DEL PRESIDENTE GIULINI

Il Cagliari è stata ipotizzata come possibile nuova meta per Camarda. Oggi il presidente Tommaso Giulini è stato intervistato anche su questo a margine del Festival della Serie A a Parma. Le sue parole: "Abbiamo la conferma da pochi minuti di quello che sarà il nostro direttore sportivo (Pietro Accardi, ndr), che ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con la Sampdoria a Genova, quindi sono domande che poi farete sicuramente a lui"