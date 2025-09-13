Caprile prende tutto e il Cagliari si prende i tre punti contro il Parma
Il Cagliari riparte con il piede giusto e si prende i primi tre punti della sua stagione, vincendo in casa 2-0 contro il Parma. Dopo un pareggio ottenuto all'ultimo contro la Fiorentina e una sconfitta subita in extremis contro il Napoli, i sardi ottengono la prima vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza. Decisive le reti di Yerry Mina nel primo tempo e del giovane Felici nella ripresa. L'uomo della partita è però il portiere Elia Caprile che, soprattutto nei primi 45 minuti, ha compiuto almeno due interventi prodigiosi. Per il Parma, dopo tre gare, solo un punto conquistato.
IL PROGRAMMA DEL TERZO TURNO
Sabato 13/09
ore 15, Cagliari-Parma 2-0
ore 18, Juventus-Inter
ore 20.45, Fiorentina-Napoli
Domenica 14/09
ore 12.30, Roma-Torino
ore 15, Atalanta-Lecce
ore 15, Pisa-Udinese
ore 18, Sassuolo-Lazio
ore 20.45, Milan-Bologna
Lunedì 15/09
ore 18.30, Verona-Cremonese
ore 20.45, Como-Genoa
