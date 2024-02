Cardinale: "Cessione? Completamente falso. E' per i tifosi che mi dispiace, indotti a pensare a una stabilità che non c'è"

Gerry Cardinale è a Milano per fare le cose sul serio. Il proprietario rossonero è fresco di una nuova puntata in Italia, dove è stato per seguire a San Siro la sfida di Europa League tra Milan e Rennes. Il manager americano è stato intercettato ai microfoni del Corriere della Sera prima della sua immediata ripartenza e ha parlato con toni categorici del suo progetto con il Milan e della posizione di Stefano Pioli.

Le parole di Cardinale sulle voci di un'eventuale cessione che negli ultimi mesi sono state messe in giro: "Voglio essere categorico: è completamente falso. Sono qui per starci a lungo, ho un lavoro da fare. Mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla serie A e all’Europa e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati. E quando li avremo raggiunti, vorrò raggiungerli ancora. È per i tifosi che mi dispiace, perché vengono indotti a pensare a un’instabilità che non c’è ventilando cambiamenti non veritieri nella struttura societaria. Io non mi lascio distrarre e resto concentrato sulle cose da fare".