Cardinale è sicuro: "Voglio trovare un modo per capitalizzare e monetizzare per i miei investitori, ma resto proprietario"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, si è espresso così in merito ad una possibile exit strategy dal calcio durante l'intervento presso Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: “Sono appena arrivato e mi chiedono già di andare via (sorride, ndr)? Per come la penso sull’uscita da questo investimento è trovare un modo per non uscirne. Penso che sia una delle opportunità più grandi che io abbia mai visto nella mia carriera trentennale".

Prosegue ancora così: "Puoi avere un impatto sulla comunità incredibile, nulla a che fare con quello che ho avuto fino ad adesso. Voglio trovare un modo per capitalizzare e monetizzare per i miei investitori e comunque rimanere proprietario. Penso che ci siamo molte strade per farlo, ma non siamo minimamente vicini ad una cosa del genere ora come ora”.