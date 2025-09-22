Caressa e il voto del Consiglio Comunale sulla vendita di San Siro: "Alcuni della maggioranza sono contro al progetto..."

Fabio Caressa, intervenuto a Sky, ha parlato così della questione del nuovo stadio di Milan e Inter che sono in trattativa con il Comune di Milano per acquistare San Siro e le aree limitrofe: "Parole molto chiare quelle di Marotta, sono uscite delle notizie di giornali specifici, delle ipotesi di votazione della maggioranza che voterebbe contro, si parla dai 4 ai 7 della maggioranza contro il progetto San Siro. Il problema è chi dice di no non dà alternative, chi dice no non dice che non rifacciamo San Siro ma lo facciamo altrove, dicono solo no perchè San Siro è un'opera d'arte. Si entra nei musei, si va al Colosseo ma non sono funzionali alla vita sociale in città, non è che al Colosseo fanno ancora gli spettacoli. Ci sono stadi vecchi di 60 anni, immaginiamo la distanza che c'è col resto. Hanno buttato giù Wembley, il nuovo Bernabeu sembra fantascienza" riporta fcinter1908.it.

Ieri sera, nel prepartita di Inter-Sassuolo, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha dichiarato sul tema: "Assisto a uno scenario un po' imbarazzante, lo sport a Milano è messo un po' da parte. San Siro non è stato promosso per gli Europei 2032, perché si è creato un dibattito con anche politici di 30 anni fa che non capiscono che Milano sia tra le città più belle al mondo. Nello sport, Inter e Milan sono due eccellenze e hanno bisogno di un proprio stadio. Se non si trovasse una soluzione, le due squadre sarebbero costrette ad andare altrove. Sono ottimista, spero che il buon senso prevalga".