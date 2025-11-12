Caressa sicuro: “Il Milan tornerà ad andare forte. Il derby sarà decisivo”

Nell'ultimo video del suo canale YouTube, il famosissimo telecronista Fabio Caressa ha parlato del Milan dopo il pareggio di Parma e dei problemi che, a causa degli infortuni, si porta dietro da parecchio tempo. Proprio per questo motivo il giudizio del giornalista è rimandato. Vediamo le sue parole nel dettaglio:

"Leao, 4 gol e 1 assist da quando è rientrato, quindi uno dice fortissimo. Non c'è dubbio che dal punto di vista offensivo Leao sta ritrovando grande continuità. Però è anche vero che tutti i numeri difensivi del Milan da quando è rientrato Leao sono peggiorati di tanto. Non è colpa di Leao eh, forse un po' si perchè Leao non corre dietro all'uomo e lo sappiamo, quello non è mestiere suo, il problema è che prima c'era Rabiot che lo copriva mentre adesso non essendoci paga di più. Io credo che il Milan tornerà a giocare forte appena ritorneranno tutti gli infortunati, si è tenuto a galla in questo periodo, nel quale ha perso tante occasioni. Il derby sarà decisivo per il Milan e per l'Inter. Sul Milan il giudizio è sospeso perchè è normale che con tanti infortuni tu faccia fatica, è normale che Leao se lo vuoi avere davanti lo perdi dietro, però ecco se mi trovo Leao in continuità di numeri come quello di adesso. Poi Allegri quando avrà a disposizione tutti la darà. Nkunku impalpabile fino a questo momento".