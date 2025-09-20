Ceccarini: "Rinnovo Saelemaekers procede spedito. Poi sarà il turno di Pulisic"

Ceccarini: "Rinnovo Saelemaekers procede spedito. Poi sarà il turno di Pulisic"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24News
di Federico Calabrese

Nel suo editoriale odierno su TMW, Nicolò Ceccarini ha fatto il punto su due rinnovi in casa Milan, quelli di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic: "Intanto procede abbastanza spedita la trattativa per il rinnovo di Saelemaekers.

L’esterno belga è centrale nel progetto tattico di Allegri per cui il Milan è pronto per una proposta nuova con tanto di adeguamento economico. Poi sarà il turno di Pulisic". 