Celtic, United e non solo: il programma delle amichevoli estive del Milan

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Sta prendendo forma il mosaico della amichevoli estive dei rossoneri: come riporta il Corriere dello Sport, sono state fissate altre due amichevoli

Per il Milan si prospetta un periodo fondamentale per impostare il futuro con attenzione e lungimiranza. L’ultima stagione non ha rispettato le aspettative della società e dei tifosi, rendendo necessaria una valutazione approfondita. I risultati ottenuti non hanno soddisfatto gli obiettivi del club e hanno spinto la dirigenza a esaminare nuove possibilità.

L’obiettivo è definire una strategia chiara che permetta alla squadra di recuperare competitività e continuità nel rendimento. Programmazione, equilibrio e visione saranno elementi indispensabili per costruire un progetto solido. Le prossime settimane saranno decisive per le scelte che riguardano il futuro sportivo.

Il Milan vuole aprire una nuova fase della propria storia, puntando su una crescita costante e sull’ambizione di tornare a ottenere risultati importanti. Intanto sta prendendo forma il mosaico della amichevoli estive dei rossoneri: come riporta il Corriere dello Sport, sono state fissate due amichevoli contro Celtic e Manchester United.

Ecco il programma attuale. La prima si giocherà il 25 luglio a Glasgow, proprio contro la formazione scozzese. Successivamente il Milan volerà in Australia per affrontare l’Inter a Perth nel derby del 5 agosto, poi sarà il turno dell’amichevole contro il Chelsea in Indonesia, l’8 agosto a Giacarta. Infine appuntamento il 15 agosto a Breslavia, in Polonia, contro il Manchester United. In questo contesto andrà inserita probabilmente una sgambata nei campi interni di Milanello prima dell’inizio del ciclo di amichevoli, ma che attualmente non è stato ancora ufficializzata