Cessione San Siro a Milan e Inter, Sala: "Abbiamo fatto tutto per bene rispettando le regole"

A margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica”, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato per la prima volta dopo che Milan e Inter sono diventati i nuovi proprietari di San Siro. In merito all'indagine della Procura per turbativa d'asta, il primo cittadino milanese ha spiegato: "Non ho più altri commenti, ma posso esprimere una posizione precisa.

Abbiamo fatto tutto per bene, rispettando le regole: una volta ricevuta la manifestazione di interesse dei club, abbiamo tenuto il bando aperto per i tempi necessari e il periodo minimo è 30 giorni. Se trovo anomala anche questa tempistica come sulle Olimpiadi? Sì, il giorno stesso fa pensare”.