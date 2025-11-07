Cessione San Siro a Milan e Inter, Sala: "Abbiamo fatto tutto per bene rispettando le regole"
A margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica”, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato per la prima volta dopo che Milan e Inter sono diventati i nuovi proprietari di San Siro. In merito all'indagine della Procura per turbativa d'asta, il primo cittadino milanese ha spiegato: "Non ho più altri commenti, ma posso esprimere una posizione precisa.
Abbiamo fatto tutto per bene, rispettando le regole: una volta ricevuta la manifestazione di interesse dei club, abbiamo tenuto il bando aperto per i tempi necessari e il periodo minimo è 30 giorni. Se trovo anomala anche questa tempistica come sulle Olimpiadi? Sì, il giorno stesso fa pensare”.
Pubblicità
News
Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosidi Luca Serafini
Le più lette
1 Perché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
2 Ordine: "C'è una cosa che dimostra che Gimenez ha un carattere molto fragile e che le sue prove deludenti lo hanno ulteriormente depresso"
3 Garlando racconta: "Gullit diceva a Sacchi: 'Voglio fare il 10'. Arrigo rispondeva: 'Stai largo e corri: il 10 è Donadoni"
4 Pastore: "Hanno già notato in molti che è rarissimo vedere Leao con i crampi come ha finito contro la Roma"
Primo Piano
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
Antonio VitielloLo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com