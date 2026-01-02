Archetti sul Milan: "Non si può vivere sempre pregando che non succedano imprevisti"
Oggi, 2 gennaio 2026, si apre ufficialmente il mercato invernale del mese di gennaio. I rossoneri partono subito con il piede sull'acceleratore, i primi in Serie A a ufficializzare una trattativa, conclusa già prima di Natale: Niclas Fullkrug è un nuovo attaccante rossonero e questa sera sarà tra i convocati per la gara contro il Cagliari. A commentare prospettive e strategie di mercato delle squadre in vetta alla classifica è stato il giornalista Pierfrancesco Archetti direttamente sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
Le parole di Pierfrancesco Archetti sulla prima parte di stagione del Milan e sull'impatto di Max Allegri: "Il Milan si trascina le problematiche estive, eppure è secondo, quindi se alcuni inserimenti saranno azzeccati, può soltanto migliorare. Mancava il centravanti? Massimiliano Allegri ha mandato in rete dodici giocatori diversi. Si infortunavano Leao e Pulisic? Uno del due svolgeva anche il compito dell'altro. Ma non si può vivere sempre pregando che non succedano imprevisti".
