Il Cagliari recupera Mina e Rodriguez per la notturna con il Milan

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GEN - Il Cagliari recupera Mina e Rodriguez per la notturna di domani contro il Milan alla Domus. E, a questo punto, Pisacane, per difendersi da Pulisic e compagni, ha addirittura problemi di abbondanza: può riproporre la retroguardia tutta italiana con Zappa, Deiola e Luperto vista a Torino. Oppure può scegliere di ripartire con i due sudamericani che ormai hanno superato l'influenza e sono pronti a tornare in campo. Proprio la gara con i granata ha proposto una soluzione per la sostituzione dell'infortunato Folorunsho con una mediana a tre composta da Adopo, Mazzitelli e Prati. Aria di conferma per gli esterni Palestra e Idrissi. Mentre davanti potrebbe cambiare qualcosa con il ritorno in campo dal primo minuto di Esposito al posto di Gaetano.

I due gol nelle ultime due partite dovrebbero bastare: alla guida dell'attacco anche contro i rossoneri ci sarà il turco Kilicsoy. Allenamento anche questo pomeriggio per i rossoblù. Tornati intanto alla base dagli impegni di Coppa d'Africa Liteta (Zambia) e Luvumbo (Angola): nella lista dei convocati dovrebbero esserci anche loro. Grande entusiasmo anche tra i tifosi: tutto esaurito domani alle 20.45 per Cagliari-Milan. (ANSA).